Wagner reafirma União Brasil na oposição e diz que quem quiser apoiar Elmano deve deixar o partido

O presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, reforçou nesta segunda-feira (3) que o União Brasil é oposição no Ceará e o partidário que quiser apoiar Elmano deve sair da legenda.

A declaração do presidente estadual se deu no mesmo dia em que o deputado federal Moses Rodrigues afirmou em palanque que ele e a colega de Câmara Fernanda Pessoa apoiariam a reeleição do governador Elmano de Freitas, mesmo contrariando o União Brasil, ao qual os dois são filiados.

Wagner destacou que "existe uma consequência para cada ato político. Citando especificamente Fernanda Pessoa, ele disse que se ela “quiser votar no outro governador que não for o nosso, ela vai ter que procurar uma outra legenda".

Contudo, o presidente da legenda destacou que isso “não é ameaça”, e nem o que ele queria, mas seria uma consequência da legislação eleitoral. “Os dois (Moses e Fernanda) conhecem a legislação eleitoral. O suplente deles, o Ministério Público, vai entrar com uma ação para eles perderem o mandato. Não é o Wagner que tá ameaçando. É natural do processo eleitoral, a legislação diz isso", reforçou.

O racha ocorre às vésperas da filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao União Brasil, prevista para esta quarta-feira (5), em Brasília. Roberto integra o grupo de oposição ao governo estadual e deve reforçar a ala liderada por Capitão Wagner.

Moses expõe divisão interna e apoia Elmano

Durante o evento de entrega de moradias populares em Itapipoca, Moses discursou diante de Elmano e do ministro da Educação, Camilo Santana, para declarar apoio à reeleição do governador. Na fala, ele reconheceu que há uma divisão dentro da federação: “Tem aí uma divisão, uma ala que quer ficar na oposição, mas tenha a certeza, governador, que eu, a deputada Fernanda Pessoa e o deputado AJ Albuquerque estaremos lhe apoiando na reeleição.”

Moses ainda afirmou que o grupo seguirá com Elmano “independente da posição do partido”.

Federação dividida

A federação União Progressista tem atualmente cinco deputados federais no Ceará. Três integram a base de apoio de Elmano: AJ Albuquerque (PP), Fernanda Pessoa (União) e o próprio Moses Rodrigues. Já Danilo Forte e Dayany Bittencourt, ambos do União Brasil, fazem oposição.