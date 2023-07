Reunião nacional poderá antecipar a judicialização da crise no PDT do Ceará

A crise interna no PDT do Ceará pode se intensificar nesta segunda-feira (3), com desdobramentos na capital federal, Brasília. Uma reunião do Diretório Nacional da legenda está agendada para o início da tarde e uma das pautas é a situação contenciosa que tem dividido dois grupos do partido no estado.

Essa reunião poderá ser o estopim para levar a crise do PDT no Ceará aos tribunais, uma possibilidade que tem ganhado força desde que os aliados do senador Cid Gomes, que detêm a maioria de votos no diretório estadual, decidiram convocar a executiva estadual - atualmente liderada por André Figueiredo - para debater uma possível troca de liderança.

Cid Gomes tem intenções de disputar a presidência do partido no estado com André Figueiredo. Na semana anterior, os aliados de Cid publicaram uma nota na imprensa convocando a executiva. Porém, entre André e Ciro Gomes, prevalece a interpretação de que tal convocação carece de embasamento legal, o que inevitavelmente levará o caso aos tribunais.

A reunião em Brasília poderá acelerar esse processo de judicialização. Se houver intervenção do Diretório Nacional, o próprio grupo liderado por Cid Gomes deverá levar o caso à justiça, apurou esta Coluna.

Nos bastidores, membros do partido apostam que a reunião do Diretório Nacional terá um clima tenso, com a presença confirmada de Cid Gomes e André Figueiredo. Segundo fontes desta coluna, Ciro Gomes poderia participar da reunião de maneira virtual.