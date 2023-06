Em meio à crise no PDT, irmão de Ciro e Cid deve assumir cargo federal estratégico no Ceará

O engenheiro Lúcio Ferreira Gomes, irmão de Cid e Ciro Gomes, deve assumir o comando da Companhia Docas do Ceará, um dos principais cargos federais no Estado, nesta terça-feira (27). A nomeação ocorrerá depois que o conselho da companhia aprovar o nome, sendo fruto de uma articulação política em Brasília.

O ex-deputado federal Denis Bezerra (PSB) assumiu o comando das Docas em 16 de maio, mas nos bastidores, sua saída era dada como certa. Denis anunciou o fim de seu curto ciclo nesta segunda-feira (26), por meio das redes sociais.

Lúcio, que é engenheiro e possui experiência na iniciativa privada e no poder público estadual, é indicado por meio da articulação entre o senador Cid Gomes e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Sua posse na companhia ocorre em um momento de intenso embate interno no PDT do Ceará, envolvendo inclusive os dois irmãos ex-governadores. Cid defende uma reaproximação do PDT com o partido do ministro e do governador Elmano de Freitas. Ciro Gomes tem feito críticas ao governo Lula, e a ala mais ligada a ele vem fazendo oposição ao governo do Estado.