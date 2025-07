PT do Ceará é visto como referência nacional, mas influência dependerá das articulações até 2026

As visitas recentes de Edinho Silva e Alexandre Padilha ao Ceará, ambos integrantes do núcleo duro do presidente Lula, deram sinais claros de que o estado está sob os holofotes do Partido dos Trabalhadores em âmbito nacional. O tom foi de exaltação à estrutura partidária local e à popularidade de Camilo Santana, mas também expôs os desafios do PT cearense, que terá de equilibrar força institucional com unidade interna para enfrentar as disputas de 2026.