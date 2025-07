Camilo Santana é a liderança mais bem avaliada do partido no País, diz novo presidente do PT

Em passagem pelo Ceará, Edinho Silva, que deve ser confirmado em breve como novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), disse que Camilo Santana é "a liderança mais aprovada do PT no Brasil" e que o ministro da Educação está "preparado para assumir qualquer missão nacional no partido". Edinho, com apoio de Lula e do próprio Camilo, teve a preferência dos filiados da Legenda, no processo de Eleição Direta da legenda.

A declaração do novo líder do Partido, ex-prefeito da cidade de Araraquara/SP, ocorre em meio ao debate interno para a eleição de novas lideranças que, no Ceará, deu mais peso a Camilo e ao governador Elmano de Freitas no comando da legenda no Estado e no diretório de Fortaleza, o maior colégio eleitoral do Estado.

Edinho Silva revelou ter acesso a pesquisas que monitoram lideranças petistas em todo o Brasil e que, ao testar Camilo Santana no Ceará, ele se sobressai como a liderança petista mais aprovada no país: "hoje, Camilo representa o que nós construímos nesses 45 anos de Partido dos Trabalhadores".

Organização no Estado ‘é exemplo’, diz presidente

Comandando as duas maiores máquinas públicas do Estado, o governo e a Prefeitura da Capital, o PT tem demonstrado uma estrutura que chega a ser referência nacional para a legenda.

Grupos majoritários sofrem críticas internas

Na eleição interna, um acordo entre os grupos Campo Democrático, liderado por Guimarães, e o Campo Popular, formado por lideranças próximas a Camilo e Elmano, elegeu o presidente Estadual, Antônio Filho, o Conin, e o novo comandante da legenda em Fortaleza, Antônio Carlos.