Proximidade da eleição emparedou deputados em projeto sobre redução do ICMS; veja votos do Ceará

A bancada cearense na Câmara dos Deputados votou massivamente favorável ao projeto do deputado Danilo Forte (União), também cearense, que considera essenciais produtos e serviços como combustíveis, energia elétrica e transportes coletivos, por exemplo. A medida limita a cobrança de ICMS, a principal fonte de renda dos Estados, com impacto também nos municípios, a 17%.

Ao todo, foram 17 votos favoráveis entre os cearenses à proposta, que acabou aprovada por 403 votos favoráveis e 5 ausências.

A medida, que ainda vai ao Senado, reduz o preço dos combustíveis nas bombas e da energia na conta de luz no curto prazo.

Embora tenha havido contestações durante a discussão no plenário da Casa, com requerimentos solicitando o adiamento da votação e críticas ao projeto, a mistura entre o tema sensível para o bolso do eleitor em um momento de inflação galopante e a proximidade da eleição levou a um “consenso” em torno do tema.