Presidente do STF, Barroso adota cautela e evita comentar sanções a ministros pelos EUA

Em sua primeira declaração pública após o anúncio de sanções por parte do governo dos Estados Unidos contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, adotou um tom contido. Em passagem por Fortaleza, durante entrevista coletiva, Barroso se resumiu a falar o seguinte: “Eu trato esse assunto com muita seriedade e responsabilidade, mas ainda não é hora de comentar.”

Na manifestação, o ministro também negou que tenha dito a expressão “sempre haverá Paris” após as medidas anunciadas pelo governo americano. O ministro se esquivou de todas as perguntas sobre o assunto durante a coletiva.

A manifestação, ainda que breve, evidencia a postura cautelosa do ministro diante de um episódio que acirrou tensões entre o Judiciário brasileiro e setores da política externa norte-americana.

A medida do governo dos EUA, que suspende a concessão de vistos a magistrados da mais alta Corte brasileira, se insere em um contexto de pressões institucionais e críticas do presidente americano, Donald Trump, quanto à atuação do STF no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como nas decisões relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e ao combate à desinformação nas redes sociais.

O silêncio de Barroso é interpretado como uma tentativa de evitar o agravamento da crise diplomática e preservar a institucionalidade.

A presença de Barroso no Ceará, que deveria ter agenda institucional voltada a eventos jurídicos e acadêmicos, ganhou contornos nacionais ao se tornar palco dessa aguardada primeira manifestação.