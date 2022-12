Prefeito Sarto sanciona lei que cria a nova taxa do lixo; isenções serão discutidas em janeiro

A Prefeitura de Fortaleza agiu rápido e já publicou, no Diário Oficial do Município, a lei que estabelece a Taxa do Lixo em Fortaleza. A matéria foi aprovada na terça-feira (20) pelos vereadores de Fortaleza e já está em vigor.

O projeto publicado, entretanto, não contempla as isenções previstas no debate inicial. O prefeito José Sarto (PDT), então, já preparou uma mensagem a ser enviada à Câmara Municipal com convocação extraordinária, para janeiro, para que os parlamentares apreciem regras que definem a população que não precisará pagar a taxa.

Agora, o prefeito encaminha uma nova mensagem propondo as isenções para serem discutidas pelos parlamentares, o que deve levantar novos debates. José Sarto Prefeito de Fortaleza "Enviei à Câmara Municipal o projeto que garante isenção à taxa do lixo para a população mais vulnerável atendida por programas sociais, além de 70% de todos os imóveis de Fortaleza". O prefeito fez postagem em suas redes sociais. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarto (@sartoprefeito12)

Ação judicial

Já nesta quarta-feira (21), nove vereadores contrários à proposta entraram com um mandado de segurança na Justiça contra a tramitação do processo na Câmara Municipal.