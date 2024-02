Pré-candidato, Evandro Leitão se divide entre diálogos no PT e em partidos aliados

Após se filiar ao PT e colocar o nome como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão está cumprindo etapas de uma articulação de olho no xadrez eleitoral de 2024. Ao mesmo tempo em que busca lideranças e grupos internos para aproximação, ele traça uma agenda de contatos com os partidos aliados de olho na aliança para o pleito.

Presidente da Assembleia Legislativa, Leitão sabe que corre contra o tempo para se acomodar no novo partido, que tem uma forma peculiar de conduzir seus debates internos e a definição de suas candidaturas. O papel das correntes é fundamental para as definições.

Internamente, o PT discute o processo eleitoral de Fortaleza desde 2023, quando estipulou um prazo para definição do representante petista na disputa pela prefeitura: março deste ano. Até lá, entretanto, outras reuniões acontecerão. Veja também

No início desta semana, por exemplo, o diretório municipal do Partido soltou uma resolução opinando por candidatura própria do PT e convocando o grupo de trabalho eleitoral (GTE) para, até o dia 28 de fevereiro, apresentar um cronograma para a escolha do candidato.

Nos bastidores, Evandro é o nome preferido pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo governador Elmano de Freitas. Entretanto, há outros nomes na disputa, como o da deputada federal Luizianne Lins.

Evandro Leitão tem evitado tecer críticas aos demais nomes na disputa. Em contato com esta coluna, ele diz apenas que ele seus aliados buscam unidade no partido para a disputa.

Fora do PT, a tarefa do presidente da Assembleia também está em andamento. No ato de sua filiação, ele reuniu 9 presidentes de partidos aliados, em uma demonstração de apoio. Desde então, ele tem conversado com as lideranças a respeito das tratativas em Fortaleza.

Até o momento, a aliança governista é a que detém a maior quantidade de partidos com relevância no cenário nacional.