Sarto vai esperar início da janela partidária para conversar sobre eleições com os vereadores

Durante a sessão de reabertura dos trabalhos legislativos, o prefeito José Sarto (PDT) sentiu como deverá ser o ano eleitoral entre base aliada e oposição: acirrado, com momentos evidentes de tensão e embate. Sarto tem evitado falar em sucessão municipal, mas já projeta as etapas do quebra-cabeça que deverá montar para ser candidato à reeleição.

Em contato com esta Coluna, antes da tumultuada sessão em que leu a mensagem governamental do último ano de sua gestão, José Sarto informou que pretende começar a conversar sobre eleições com os vereadores da base daqui a mais ou menos um mês.

A data estipulada pelo gestor coincide com o início da abertura da chamada janela partidária, período no qual os vereadores poderão trocar de partido sem o risco de perderem os mandatos. O mês de março, portanto, será crucial para as pretensões do gestor que precisa reforçar sua base partidária.

Dos 43 vereadores, a liderança do governo na Casa, comandada pelo vereador Iraguassú Filho (PDT) contabiliza apoio de 27 parlamentares ao prefeito José Sarto, o que tem garantido aprovação da maioria dos projetos de interesse do governo.

A conversa sobre as composições eleitorais e o último ano de Sarto na gestão, entretanto, terá outros componentes além do apoio em plenário. Geralmente, o ano eleitoral é o de maior demanda para os parlamentares, a maioria dos quais candidatos à reeleição.

Sarto tem maioria razoável na Casa, mas tem no horizonte um desafio para a montagem da sua chapa para concorrer à reeleição. Atualmente, dos partidos com maior expressão, o prefeito conta apenas com PDT, PSDB e Cidadania.

Em uma eleição concorrida, em que partidos como PT, PL e União Brasil devem ter candidatos próprios, a atração de legendas que possam garantir fundo eleitoral e tempo de propaganda em rádio e TV será desafio ao prefeito.

Apenas para pegar como exemplo o embate com o PT, que detém o governo do Estado, o indicado do grupo governista deverá ter um apoio, ao que tudo indica, robusto. Pelo menos seis das legendas com mais tempo de propaganda podem estar com o candidato de oposição a Sarto: PT, MDB, PSB, PSD, Republicanos e PP.