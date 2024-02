Por que a filiação de Izolda Cela ao PSB agitou os bastidores da política cearense

Izolda tem sua assinatura no projeto de educação pública do Ceará, reconhecido dentro e fora do Brasil. Vice-governadora por dois mandatos, ela comandou o governo do Estado por oito meses após a renúncia de Camilo Santana em 2022. Não conseguiu ser candidata pelo PDT, mas foi alçada ao cargo de secretária-executiva do Ministério da Educação.