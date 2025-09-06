Poder da caneta e representatividade: bastidores da escolha de uma lista tríplice feminina o TRE-CE

Uma articulação de bastidores entre desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), inclusive alguns que também atuam no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), resultou em um feito inédito no Judiciário cearense: pela primeira vez, a lista tríplice para escolha de um novo jurista titular da Corte Eleitoral é composta integralmente por mulheres.

A decisão, tomada na sessão do Pleno da última quinta-feira (4), foi costurada com base em dois entendimentos: o de restringir reconduções ao pleno da Corte e o de garantir representatividade feminina.

Movimento por equidade

A defesa da paridade de gênero foi o ponto alto da sessão. Desembargadores como Heráclito Vieira, presidente do TJCE, e Fernando Ximenes, decano da Corte, vocalizaram o incômodo com a baixa presença de mulheres no TRE-CE.

Atualmente, apenas uma mulher, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, que também preside o tribunal, ocupa assento entre os 14 membros da Corte, somando titulares e suplentes. Coube à própria Iraneide, inclusive, o discurso mais enfático pela formação de uma lista 100% feminina, em busca de equilíbrio institucional.

As escolhidas e os números

A movimentação teve efeito direto no resultado. A lista tríplice aprovada é formada pelas advogadas:

Fernanda Dourado Aragão Sá Araújo Mota (31 votos);

Luciana Melo Madruga Fernandes Arruda (28 votos); e

Joyceane Bezerra de Menezes (27 votos).

A disputa, no entanto, foi apertada. O advogado Wilker Macêdo Lima, atualmente suplente e no exercício da titularidade no TRE-CE, ficou de fora por apenas um voto (ele teve 26), o que gerou incômodo entre alguns membros da Corte, que veem a exclusão como desconsideração à experiência prática na função.

Tensão entre representatividade e critérios técnicos

A escolha exclusivamente feminina foi celebrada como uma vitória institucional para as mulheres, mas também acentuou divergências. A exclusão de nomes já atuantes na Corte em prol dos critérios de representatividade gera debate.

Juristas ouvidos pela coluna sob reserva, disseram louvar a representatividade de gênero, mas ponderaram que o debate legítimo pela equidade não pode se sobrepor à valorização da atuação técnica na própria Corte.

Critério novo, regra não escrita

Outra articulação observada nos bastidores foi a consolidação de um entendimento informal entre os desembargadores: os juristas com mandato na Corte Eleitoral não devem mais ser reconduzidos, como era possível anteriormente.

Essa diretriz, embora não oficializada em norma, começa a moldar as decisões internas e sinaliza uma reconfiguração na dinâmica da justiça eleitoral cearense. A ideia é que a regra passe a valer também para magistrados

Composição dos TREs

Os Tribunais Regionais Eleitorais são compostos por sete membros: dois desembargadores do TJ, dois juízes estaduais, um juiz federal e dois juristas indicados pela Presidência da República, a partir de lista tríplice elaborada pelos tribunais locais.

Com a definição no TJCE, a lista seguirá agora para homologação no TSE e, posteriormente, será submetida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que escolherá uma das indicadas para compor o colegiado do TRE-CE no biênio que contempla as eleições de 2026.

Política também funciona no Judiciário