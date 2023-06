OAB-CE aciona parlamentares cearenses contra aumento de impostos na reforma tributária

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - secção Ceará (OAB-CE), Erinaldo Dantas, encaminhou ofício aos 22 deputados federais e 3 senadores cearenses em busca de apoio para uma pauta que preocupa advogados e profissionais liberais de modo geral: um aumento de carga tributrária com a reforma tributária, que está em debate no Congresso Nacional.