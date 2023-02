Novos deputados cearenses elegem prioridades e têm desafio de ganhar relevância no Congresso

Um dos seis deputados federais cearenses novatos no Congresso Nacional, Luiz Gastão (PSD) aposta na reforma tributária como uma pauta prioritária neste ano de 2023 e diz que já começou a estudar e receber as demandas sobre o assunto.

Líder empresarial, ele preside a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Ceará (Fecomércio-CE) e diz, em contato com esta Coluna, que a atuação nessa pauta será em defesa do setor.

“O comércio é o segmento que mais gera emprego no País e vem sofrendo com uma carga (tributária) muito pesada. Não podemos permitir que o segmento seja mais penalizado”.

Gastão e os outros cinco deputados cearenses começam a se ambientar em uma Casa que tem 513 membros e cujo protagonismo é dominado pelos líderes. Não é missão fácil se tornar notável no Congresso Nacional.

Embora seja de oposição, em sua primeira entrevista após a posse, ela considerou o principal objetivo como sendo o de garantir recursos para o Ceará, independentemente de “posições política”.

Pouco conhecido na política, o deputado Yuri Bruno (PL), conhecido como ‘Yuri do Paredão’, tem base eleitoral no Cariri. Com a irmã Yanny Brena na Presidência na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, a família desponta com possibilidade de se consolidar como liderança política na região, mantendo uma tradição local de famílias políticas.

Entre as caras novas está também o nome de André Fernandes (PL). Ele é o deputado federal mais votado nas últimas eleições no Ceará. De atuação polêmica, exalta uma pauta conservadora com atuação forte nas redes sociais.

Um dos mais fortes propagadores do bolsonarismo no Ceará, ele já começa a atuação em combate ao governo Lula e, antes mesmo de assumir, se envolveu em polêmica sobre os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro passado.

Tradição na Política

De família com tradição política do Interior do Estado, Mateus Noronha é outro nome novo na bancada. Ele é filho do ex-deputado federal Genecias Noronha, que chegou a ser coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional.

O pai ocupou cadeira de parlamentar por três mandatos e agora passa ao filho a cadeira. Ambos representam, principalmente, a região de Parambu.

Por falar em tradição, Fernanda Pessoa é outro nome novo, mas de sobrenome conhecido. Ex-deputada estadual, ela é filha do prefeito de Maracanaú e ex-deputado federal, Roberto Pessoa. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Pessoa (@deputadafernandapessoa)

Eleita por um partido de oposição ao governo Estadual, Fernanda Pessoa já deu sinalizações de que pode colaborar com o governo Elmano na atuação parlamentar em Brasília. Ela destaca áreas como Saúde e Energias Renováveis como prioridade.