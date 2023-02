'Governador quer prioridade para Água do Sertão e habitação popular', diz secretário de Cidades

Ex-presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque (PP) reassumiu o comando da Secretaria de Cidades do Estado, cargo que ocupou na gestão Camilo Santana. Segundo ele, as primeiras prioridades apontadas pelo governador Elmano de Freitas foram acelerar o programa Água no Sertão e reestruturar o programa de habitação popular nos moldes do Minha Casa, Minha Vida.