Na penúltima semana de campanha, vinda de Lula e Bolsonaro ao Ceará segue sem previsão

No Ceará, o candidato de Lula, que lidera as pesquisas nacionalmente, é Elmano de Freitas . O ex-presidente esteve em Fortaleza pouco antes da campanha eleitoral, para a convenção que homologou o nome do petista, ao lado de Camilo Santana (candidato ao Senado) e Jade Romero (postulante a vice-governadora).

A campanha eleitoral entrou na penúltima semana e os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos em todo o País ainda não têm previsão de virem ao Ceará antes do primeiro turno. O ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) têm os partidos envolvidos no pleito estadual, mas as agendas oficiais de ambos ainda não contemplam o Estado.

Na campanha de Elmano, evidentemente, ainda há a expectativa que o líder nacional petista venha ao Ceará reforçar a campanha, entretanto, não há esta confirmação. Elmano, de acordo com a última pesquisa Ipec, contratada pela TV Verdes Mares, está em segundo lugar na preferência, com 22% das intenções de voto, em empate técnico com Roberto Cláudio (PDT), que tem 21%.

Aliados de Elmano consideram importante a vinda de Lula ao Ceará para alavancar o nome do correligionário nos últimos dias antes do primeiro turno. Esta coluna apurou que lideranças petistas locais têm feito esforços para tentar trazer o ex-presidente, porém, ainda sem previsão de data.

Outra perspectiva

Esta coluna noticiou, no início de setembro, a previsibilidade de vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará na primeira semana do mês. Uma agenda que listava os estados a serem visitados entre 5 e 10 de setembro, divulgada pela assessoria nacional do PL, incluía o Ceará no roteiro, mas os planos foram modificados pelo comando da campanha.

No Ceará, o PL de Bolsonaro ocupa a vaga de vice na chapa comandada por Capitão Wagner, do União Brasil. Entretanto, a campanha de Wagner tem evitado uma associação mais direta entre ele e o presidente da República.

Nas últimas viagens de Bolsonaro ao Ceará, houve fortes sinalização do presidente à campanha do deputado federal, mas, até o momento, o candidato do União Brasil tem preferido destacar o fato de haver mais de um candidato a presidente em sua chapa.

Do lado dos bolsonaristas, entretanto, há uma expectativa de receber o chefe do Executivo. Em entrevista recente a este colunista, o candidato a vice, Raimundo Gomes de Matos, sinalizou que a possível visita de Bolsonaro vai ser liderada pelo PL e usas lideranças, e não por Capitão Wagner.

Campanhas

Esta coluna buscou a assessoria de comunicação das campanhas nacionais de Lula e Bolsonaro e recebeu de ambas a confirmação de que não há previsão de agenda dos dois no Ceará, pelo menos, por enquanto.