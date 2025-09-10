Município de Horizonte se prepara para entrar no mapa da produção automotiva no Nordeste

O prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, disse a esta Coluna que a antiga fábrica da Troller já começou a receber intervenções para instalação dos equipamentos do Polo Automotivo do Ceará. Segundo ele, o empreendimento deve entrar em operação ainda neste ano, com a meta de produzir de 600 a 800 veículos até dezembro.

A General Motors, dona da Chevrolet, anunciou no início da semana que o primeiro modelo fabricado será o elétrico Spark, marco histórico para o Estado, comemorado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

“É um momento histórico para Horizonte. Vamos oferecer todas as condições para que o projeto avance e, já neste ano, a expectativa é de começar a produzir entre 600 e 800 veículos”, afirmou o prefeito.

Busca por montadora

O investimento encerra uma espera de mais de duas décadas por uma montadora no Ceará. A expectativa é de gerar cerca de 9 mil empregos diretos de alta qualificação, com reflexos imediatos na economia local e na arrecadação municipal.

Com o anúncio, o Ceará entra no mapa da indústria automotiva nacional, especialmente de veículos elétricos — até agora, apenas Pernambuco e Bahia haviam conquistado empreendimentos desse porte no Nordeste.

Montagem das unidades

Segundo a Coluna Victor Ximenes, as primeiras unidades serão importadas da China e montadas em regime SKD (Semi Knocked Down), no qual carroceria, motor e transmissão chegam pré-montados e são integrados na linha de produção local.

O novo modelo será vendido a R$ 159.990, e outras montadoras já negociam adesão ao polo.