MP compara evento de campanha ao Fortal e pede cassação da prefeita eleita em Ipu

O Ministério Público Eleitoral apresentou uma ação na Justiça Eleitoral na qual solicita a cassação dos registros de candidatura da prefeita eleita de Ipu, Milena Damasceno (PT), e da vice-prefeita, Arlete, por suposto abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral deste ano. O promotor pediu ainda a inelegibilidade das eleitas pelo período de oito anos.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recebeu a ação, mas o caso ainda não foi julgado.

Milena Damasceno foi eleita prefeita do município nas últimas eleições. De acordo com a denúncia, a candidatura dela teria praticado abuso de poder ao utilizar equipamentos de som do tipo trio elétrico em eventos de campanha, mesmo já havendo decisão judicial que proibia a prática e fixava multa para evitar o descumprimento da lei.

A denúncia aponta também que a realização de eventos de campanha teria se assemelhado aos chamados showmícios, que são vetados pela legislação eleitoral.

O promotor responsável pela ação chegou a comparar um ato de propaganda eleitoral da candidata eleita a uma micareta, semelhante ao Fortal, com o uso de trio elétrico e camisetas padronizadas entre os participantes.

Caso a Justiça Eleitoral acolha o pedido, a prefeita e a vice-prefeita poderão perder os mandatos e ficar inelegíveis por oito anos.