Lúcio Alcântara é nome defendido por lideranças do União Brasil para presidir a federação com o PP Ex-governador é apontado como um nome com bom trânsito entre as duas legendas que devem sair juntas em 2026

Escrito por Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br 21 de Maio de 2025 - 07:00