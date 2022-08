Líder do PDT na Assembleia reclama de 'pressões', mas diz que partido quer seguir no apoio a Izolda

A bancada do PDT, a maior da Assembleia Legislativa com 13 deputados, quer manter o apoio ao governo Izolda Cela mesmo após a desfiliação da governadora, mas adverte que quer saber se o governo quer seguir com o apoio do partido. As afirmações são do líder da bancada pedetista, deputado Guilherme Landim.

Segundo ele, há informações de que prefeitos e aliados do partido estão sendo pressionados por pessoas ligadas ao Estado para que deixem o apoio ao partido.