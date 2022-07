Ciro Gomes chamou Lula para o debate e ajudou a nacionalizar a sucessão estadual

Nas redes sociais, nesta terça-feira (26), o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, reclamou de uma “nacionalização” do debate sobre a sucessão no Estado do Ceará. Segundo a postagem, essa tentativa “não tem sentido” e nem a de “cearalizar” o debate nacional. É difícil compreender a crítica do presidenciável, quando foi ele próprio que deixou a campanha nacional em segundo plano para mergulhar na sucessão estadual.

Como não acontecia há décadas, o presidenciável resolveu tomar a frente das negociações internas do PDT para a definição do candidato ao governo do Estado. A atitude causou estranheza até nos correligionários mais próximos. A missão de coordenação estadual, como já abordamos nesta coluna, ficava a cargo do irmão Cid Gomes, cuja ausência é apontada como um dos motivos para o racha no grupo governista local.

Não há sentido nas tentativas de “nacionalizar” a campanha do Ceará - que elegerá @robertoclaudio governador - tampouco em “cearalizar” minha campanha a presidente, que segue firme, dialogando com todo Brasil. São narrativas plantadas que não darão em nada. — Ciro Gomes (@cirogomes) July 26, 2022

Em entrevista exclusiva a esta coluna, Ivo Gomes, irmão mais novo de Ciro, chegou a declarar que Cid “foi atropelado” no processo de discussão para a definição do candidato do PDT ao Governo do Estado. Ivo atribuiu a Ciro os danos à aliança governista, que acabou no rompimento entre PT e PDT. Ainda para o prefeito de Sobral, Ciro “bancou o risco” de Cid ficar de fora das conversas.

Na convenção do PDT, Ciro tratou a declaração do irmão como "fuxicalhada" e alertou que não iria falar de "problema de família" pelos jornais. O estremecimento entre os irmãos, puxado por esta coluna, logo tomou o noticiário nacional.