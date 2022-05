Izolda Cela revela incômodo com embate entre aliados sobre sucessão: 'dispersa energia'

A governadora Izolda Cela estava incomodada com a troca de farpas e a guerra de bastidores entre aliados do seu governo no que diz respeito à sucessão estadual. Ela, que é pré-candidata à reeleição, disse a esta coluna que as posturas de lado a lado “dispersam energia” para quem governa e para a aliança que pretende, segundo ela, “ter uma unidade para as eleições”.

Izolda reuniu, na semana passada, os outros três pré-candidatos ao governo do Estado pelo PDT além dela: Roberto Cláudio, Evandro Leitão e Mauro Filho na residência oficial do Estado. O encontro teve como estratégia aproximar os aliados e sinalizar uma trégua nas constantes trocas de declarações que estavam deixando no ar um clima sugestivo de rompimento no arco de aliança.

Izolda Cela Governadora do Estado “Foi um encontro para reafirmar parceria e respeito mútuo. São pessoas por quem tenho admiração e respeito por suas trajetórias, pela presença no que considero a boa política e recebo isso da parte deles também. Importante também para reafirmar que estamos juntos, temos esse sentido de compromisso com o projeto que se desenvolve no Ceará e que acreditamos que tem resultado efetivo e compromisso com o futuro”.

A governadora do Estado reforçou a ideia de que os temas relativos às Eleições sejam deixados para o momento próprio das definições. “É nisso que precisamos nos firmar. Que as questões eleitorais, as decisões necessárias sejam feitas pelo que a conjuntura e o contexto tenham de melhor definição para ter chance de lutar bem para vencer as eleições”, reforçou.

Quase como uma advertência, a chefe do Executivo confirmou o incômodo que estava causando a postura de alguns aliados de elevar o tom em um debate entre aliados, principalmente de PT e PDT, os dois maiores partidos na aliança.