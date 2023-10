Hipótese de candidatura de Cid Gomes a prefeito de Fortaleza já é citada há meses nos bastidores

Desde 1996, quando foi eleito para a Prefeitura de Sobral pela primeira vez, Cid Gomes (PDT) passou a adotar uma metodologia política de agregação de partidos e lideranças que lhe rendeu uma reeleição com folga e depois permitiu que ele chegasse ao governo do Estado por dois mandatos. Desde então, Cid não perdeu nenhuma eleição ao Executivo municipal de Sobral e nem ao governo do Estado até 2018.

Todas as vezes que articulou candidaturas ao Executivo na terra natal ou no Estado, Cid venceu ou levou seus candidatos à eleição. É por isso que ganha uma dimensão tão significativa a declaração que o senador deu na semana passada sobre a situação hipotética de sair candidato a prefeito de Fortaleza no próximo ano.

Cid deixou bem claro que não pretender ser candidato, na entrevista a Jéssica Welma e Wagner Mendes. Entretanto, ao conjecturar o cenário, como fez, reabre um debate que começou há alguns meses entre aliados e opositores do ex-governador.

Lideranças dentro do PDT, do PT e de outros partidos da base aliada de Elmano de Freitas e José Sarto já têm esse cenário como possível.

Ao insistir que PT e PDT ainda poderiam sair juntos na próxima eleição da Capital e, posteriormente, fazer críticas ao prefeito da Capital, cuja escolha passou também pelo seu crivo em 2020, Cid já dava sinais de que poderia se considerar a solução para aglutinar todas as forças e reatar a aliança, consideram interlocutores dos partidos.

Nos bastidores, há muitos sinais de que essa hipótese pudesse ser considerada por todos. Veja:

A proximidade entre Cid e Camilo Santana leva a crer que o ministro não vetaria o nome dentro do PDT.

A necessidade de deixar o mandato de senador em caso de eleição abriria espaço para Prisco Bezerra, primeiro suplente dele e irmão de Roberto Cláudio, concluir o mandato.

A modificação do cenário de debate das vagas ao Senado em 2026, um gargalo para o grande número de pretendentes dentro e fora do PT.

A liderança dele no PDT, que tornaria difícil o partido negar legenda.

Diante destes cenários e de outros, os bastidores fervilham sobre essa possibilidade de Cid Gomes sair candidato a prefeito da Capital. Ele nega, é bom que fique claro.

Contudo, a possibilidade não é desprezível para lideranças importantes.