Foto de deputados petistas com Izolda é novo episódio na guerra de bastidores do grupo governista

A foto que circulou, nesta segunda-feira (25), de parlamentares petistas ao lado da governadora Izolda Cela é o novo capítulo da guerra de bastidores que está em andamento no grupo governista e diz respeito à sucessão estadual. O registro ocorreu após o primeiro encontro promovido pela nova gestora com as bancadas estadual e federal desde que assumiu o cargo.

O PDT, pelo que dizem os líderes do grupo governista, tem a preferência de indicar o cabeça de chapa nas Eleições 2022. O partido colocou quatro nomes como pré-candidatos, mas até o momento, a disputa de bastidores é entre aliados do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e de Izolda Cela. O deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, figuram na lista, mas até o momento, têm feito poucos movimentos nos holofotes.

A foto com Izolda, apurou esta coluna, não foi exclusividade do PT, mas a circulação dela nas redes sociais pelos petistas têm um recado claro: ela é a preferida do partido entre os nomes do PDT, conforme analisa o colunista Wagner Mendes, deste Jornal.

Até mesmo o ex-governador Camilo Santana tem feito sinalizações neste sentido, embora ainda não fale abertamente sobre sua preferência.

Na última sexta-feira (22), uma declaração do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, sempre comedido nas palavras, chamou atenção da política local. Conforme publicou o colunista William Santos, deste Jornal, Leitão fez uma sinalização de apoio a Izolda.

“Ao longo do seu mandato, nos nove meses e, se Deus quiser, mais quatro anos aí à frente do Governo do Estado do Ceará, (que) possa ser repleto de sabedoria", disse o presidente da Assembleia. E ainda se justificou: “Dizem que a gente fala o que o coração está sentindo”.

Esta coluna ouviu interlocutores do presidente Evandro Leitão. E apurou que o parlamentar não aprova os movimentos de lideranças de antecipar o embate eleitoral. Para ele, soa desrespeitoso com a gestão de Izolda Cela. O parlamentar, inclusive, falou com ela sobre isso.

A declaração de Evandro teve conotação institucional, mas também política. Atualmente, o presidente da Assembleia tem tido a simpatia dos colegas deputados estaduais.

A declaração pró-Izolda pode significar que esta será também a posição de, ao menos, uma parte dos parlamentares aliados na Assembleia, inclusive dentro do próprio PDT.

Embates constantes

Desde que o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) declarou publicamente apoio ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio, em março, as declarações de lado a lado têm se tornado mais constantes.

O vereador de Fortaleza, Adail Júnior, vice-presidente da Câmara, apoiador de Roberto Cláudio, tem dado as declarações mais fortes, inclusive questionando se a governadora não seria petista.

As respostas têm vindo de forma mais sutil, mas também explícitas, como foi o caso da declaração de Evandro Leitão.