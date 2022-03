Filho do cantor de forró Toca do Vale quer ser deputado estadual

O empresário do ramo de entretenimento Vianey do Vale é um dos nomes novos que vão tentar entrar na política na próxima eleição no Ceará. Subcelebridade do mundo do Forró, ele só não é mais conhecido do que o o pai, o cantor Toca do Vale, que vai tentar transferir a popularidade dos palcos para o filho nas urnas.

Vianey se filiou, recentemente, ao PSDB juntamente com um grupo de cerca de 20 pré-candidatos e vai tentar uma das 43 cadeiras de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado. Ele integra o grupo que, por sinal, dará nova perspectiva ao tucanato em relação a formação de uma bancada no Legislativo no próximo ano.

Além dele, nomes como o deputado estadual Gordim Araújo, os suplentes Diego Barreto e Ferreira Aragão e o jornalista Denísio Pinheiro integram a lista de apostas do PSDB para a próxima campanha eleitoral.

Em conversa com esta coluna, Vianey do Vale contou que, além do trabalho de empresariar o pai na carreira de cantor, mantém contatos com as comunidades do Sertão Central, onde morou até a adolescência, entre Limoeiro do Norte e Morada Nova.

O empresário diz que a estratégia de campanha é olhar para os novos artistas e para os agricultores.

“Os novos artistas sofreram muito com a pandemia. Tenho um plano isso. E, antes de entrar nessa atividade de empresário, eu vim da agricultura, pretendo ajudar também com soluções ao homem do campo”.

Celebridades nas urnas

Apesar disso, entretanto, o maior cabo eleitoral de Vianey deve ser mesmo o pai, ex-vocalista da Banda Brasas do Forró, com uma carreira consagrada de 50 anos no Forró e bordões famosos como o conhecido “Ai meu Deus”.

Ele puxa uma fila que deve crescer de celebridades que irão disputar a Eleição 2022.