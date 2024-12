Evandro Leitão não deve aumentar número de secretarias, mas fará reestruturações

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, não pretende aumentar o número de secretarias na gestão municipal, mesmo tendo assumido compromissos de criar novas pastas durante a eleição. A reforma administrativa vai acontecer, mas o número de 18 secretarias, além da Chefia de Gabinete e da Procuradoria Geral do Município, será mantido. O que haverá são modificações no escopo das pastas, com possíveis fusões e mudanças de atribuições.

Outra alteração que a gestão municipal pretende implementar está nas atribuições das 12 secretarias regionais da cidade. Evandro deseja que essas estruturas tenham mais autonomia para realizar intervenções e serviços do cotidiano, descentralizando a gestão e aproximando a estrutura pública da rotina dos bairros.

Além das 18 secretarias e das 12 regionais, o Município de Fortaleza, que conta com um orçamento de R$ 14 bilhões para 2025, possui ainda um total de 27 órgãos vinculados, como a Guarda Municipal, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o Instituto Doutor José Frota (IJF) e a Agência Reguladora do Município (Agefis).

Pastas como a Secretaria de Gestão Regional podem passar por mudanças nas atribuições, assim como a Secretaria de Conservação. Durante a campanha, o prefeito eleito prometeu criar duas secretarias: a Secretaria da Mulher e a de Proteção Animal. Como a ideia é não aumentar o número de pastas, algumas devem ser extintas e incorporadas a outras.

Até o momento, o prefeito indicou 14 secretários, mas as negociações com os aliados continuam em andamento para a formatação da próxima gestão.