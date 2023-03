Estratégias política e de gestão só terão efeito se Sarto der uma 'cara' ao comando da Cidade

Na ‘live’ que fez na última terça-feira (28) em suas redes sociais, o prefeito José Sarto (PDT) informou a quem o acompanhava que as transmissões passarão a ser frequentes a partir de agora. Com outros movimentos visíveis na política e na gestão, a indicação é de que o prefeito pretende fortalecer as aparições públicas, algo cruscial para qualquer chefe de Executivo.

No último dia 11 de fevereiro, dissemos nesta Coluna que os sinais desde 2022 indicavam um Sarto em busca de viabilizar sua candidatura à reeleição. Agora, a busca pela postulação própria já está mais clara no ambiente político local. Entretanto, há desafios que estão delineados para o pedetista.

Não se pode dizer que a gestão municipal não tem realizações. Como vem repetindo, Sarto já tem um percentual acima de 64% dos compromissos de campanha cumpridos. São muitas obras, inclusive na periferia. Só na área da educação, o prefeito entregou oito escolas, sendo seis de ensino em tempo integral. Há, ainda mais 13 escolas em obras. São 25 Centros de Educação Infantil e há outras ainda em construção.

Entretanto, ainda há um sentimento majoritário de que falta uma marca à gestão. Os elementos que estão postos remetem muito mais ao ex-prefeito Roberto Cláudio do que a Sarto.

E além disso, é preciso dar uma “cara” à gestão e ao comando da cidade. O chefe do Executivo precisa ser uma figura presente no noticiário - com autoridade -, no dia a dia da cidade, entrar nos temas polêmicos e espinhosos e caros à população. É preciso liderar.

O anúncio das lives é uma sinalização neste sentido, de maior presença do prefeito no debate público.

Num cenário político em que a polarização indica continuar e que o PT, de Lula, Camilo e Elmano, é um adversário praticamente certo, a viabilização dependerá muito do xadrez que Sarto jogar.