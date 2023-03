Após cair em calçada no Interior, deputado leva pontos na cabeça e alfineta prefeito da cidade

O deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil) sofreu um acidente no início da noite de sexta-feira (24) e precisou ser atendido em um hospital na cidade de Tianguá, na serra da Ibiapaba. Segundo relatos em suas redes sociais, o parlamentar escorregou em uma calçada desnivelada e sofreu um corte na cabeça.

Apesar do susto e da necessidade de sutura, Oscar disse que estava bem e que retornou a Sobral, onde reside, ainda na noite de sexta-feira.

“Estou bem, graças a Deus e ao bom atendimento dos profissionais do Hospital Maternidade São Camilo, de Tianguá. Sofri um acidente agora à noitinha naquela cidade, quando andava por suas perigosas calçadas. Num desnível do passeio, com piso molhado de cerâmica lisa. Um perigo”, descreveu o parlamentar.

Ele ainda alfinetou o prefeito do Município após o acidente e mandou um recado para a gestão. “Que sirva de alerta ao prefeito, cuidar das calçadas”.

Em contato com esta coluna, a assessoria do parlamentar disse que ele está em casa e passa bem.

