Em crítica a Lira, Cid resgata o termo 'achaque' para resumir relação entre Congresso e Governo

O senador Cid Gomes voltou a usar o termo "achaque" para resumir a dificuldade que o governo federal está tendo na relação com o Congresso Nacional neste momento. Segundo o parlamentar cearense, essa prática que "está consolidada no Brasil" é liderada pelo presidente da Câmara Arthur Lira (PP).

"No Governo Bolsonaro, o Lira se apropriou de toda a fatia de investimento público no País. Como se admite isso? Ele representa a prática do achaque, de criar dificuldade para o Executivo para arrancar cargos, dinheiro... Infelizmente, essa é a prática que está consolidada no Brasil", diz.

Esse termo, usado no governo Dilma, quando cid era ministro da Educação, levou o então presidente Eduardo Cunha a convocar Cid para dar explicação no plenário da Casa. Agora, 8 anos depois, o parlamentar volta a acusar a prática no Congresso.