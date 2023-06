Elmano defende que Reforma Tributária deve ajudar a 'reindustrializar' o País pelo Nordeste

O governador Elmano de Freitas (PT) está em Brasília para reunião dos governadores com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), sobre a Reforma Tributária. O gestor cearense defende que a reforma precisa ter o objetivo de ‘reindustrializar’ o País com uma matriz energética verde e “parte disso” precisa ser no Nordeste.

Gestores estaduais estão reunidos com o presidente da Câmara em busca de um alinhamento para que o Congresso Nacional inicie o debate e a votação das propostas que devem modificar o sistema tributário brasileiro no sentido de simplificar a cobrança de tributos.

As propostas sobre o tema são discutidas há, pelo menos, 20 anos no Congresso Nacional sem uma aprovação efetiva por conta de divergências entre poder público e iniciativa privada.

"A reforma tributária deve colaborar para a reindustrialização do país, uma reindustrialização verde, com matriz energética limpa. É uma importante medida que busca impactar na redução da desigualdade regional”, diz o governador cearense.

Está no radar das autoridades cearenses fortalecer uma estratégia de difundir os potenciais do Estado neste novo momento mundial de busca por energias limpas, cujo potencial local é indiscutível.

Estão em andamento diálogos do Ceará com diversas empresas e países do mundo para fortalecer um hub de hidrogênio verde no complexo do Pecém. Além disso, o potencial de geração de energia limpa, principalmente solar e eólica, é um diferencial competitivo para o Ceará nas próximas décadas.