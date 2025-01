Elmano cria encontro periódico com a imprensa na Capital e interior: “Café com o Governador”

O governador Elmano de Freitas (PT) dará início, no próximo dia 30 de janeiro, a uma série de encontros periódicos com a imprensa. O primeiro deles acontecerá no Palácio da Abolição, em Fortaleza, reunindo representantes dos principais veículos de comunicação da Capital. Chamado de “Café com o Governador”, o evento será um espaço para o chefe do Executivo prestar contas das ações do governo, apresentar projetos prioritários, divulgar balanços da gestão e debater a conjuntura política e administrativa do Estado.

A iniciativa integra um conjunto de ações que o governo vem realizando com o objetivo de imprimir maior dinamismo à gestão neste terceiro ano de mandato. A ideia é aproximar a administração estadual da sociedade e acelerar a entrega de obras e projetos considerados estratégicos, o que já está em andamento desde a mudança na Casa Civil com o retorno de Chagas Vieira ao cargo.

Governador irá também ao Interior

Além de Fortaleza, o formato deve ser levado a outras regiões do Estado, com encontros voltados à imprensa local, que também serão periódicos. O objetivo é ampliar o diálogo com diferentes públicos e consolidar um cronograma de ações que torne a gestão mais acessível, inclusive no interior. Essa estratégia de estar mais presente no Interior foi compartilhada por Elmano no último encontro com os secretários no início do ano.

No encontro da próxima semana, Elmano deve detalhar projetos em andamento e obras prioritárias em áreas como infraestrutura, saúde e educação e irá responder aos questionamentos dos profissionais de imprensa.