Menos Brasília e mais interior: os planos do governador Elmano para o biênio final do governo

O governador Elmano de Freitas (PT) está nesta quarta-feira (8) em Brasília, para evento com o presidente Lula, mas essa não será a tônica desses dois últimos anos de governo. O governador usará uma estratégia de ir mais ao Interior do Estado — pelo menos foi o que afirmou aos secretários durante a primeira reunião do ano, ocorrida na última segunda-feira (6).