Elmano cobra mais apoio do governo federal à segurança e diz que o tema está avançando pouco

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), voltou a cobrar uma atuação mais efetiva do governo federal na área da segurança pública e lamentou o fato ao dizer que houve “pouco avanço” nessa pauta gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o evento Café com a Imprensa, realizado na quinta-feira (30), no Palácio da Abolição, Elmano destacou a necessidade de uma participação mais ativa da União no combate ao crime organizado e sugeriu medidas como a ampliação do efetivo da Polícia Federal.