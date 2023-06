Deputado cearense assume a liderança do maior bloco parlamentar do Congresso Nacional

O deputado federal cearense André Figueiredo (PDT) assumiu, nesta terça-feira (20), a liderança do bloco com maior número de parlamentares na Câmara dos Deputados. São 174 parlamentares de 10 partidos. Ele substitui o líder Felipe Carreras (PSB/PE).

Os cargos de liderança no Congresso Nacional dão mais destaque, poder de decisão e visibilidade aos parlamentares, tendo em vista que as definições dos principais projetos e assuntos em discussão são feitas pelas lideranças.

André também é o líder da bancada do PDT na Câmara e presidente estadual e nacional do partido, por conta da licença de Carlos Lupi, atual ministro da Previdência no governo Lula.

"O que nos une é a defesa da democracia, de um parlamento forte. Ao lado dos 174 parlamentares, trabalharemos, com muita honra, responsabilidade e respeito às multiplicidades de ideias, com o objetivo de construir um Brasil mais justo trilhando a rota do desenvolvimento econômico e social", disse o parlamentar em nota à imprensa.