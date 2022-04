De olho na Eleição, União Brasil busca se fortalecer com série de encontros que começa em Sobral

Maior partido de oposição no Ceará, o União Brasil, comandado pelo deputado federal licenciado Capitão Wagner, começa neste fim de semana uma série de encontros regionais para tentar mobilizar a militância e aproximar as pessoas. E o local do primeiro evento foi escolhido a dedo: será em Sobral, na região Norte, berço político dos irmãos Ferreira Gomes, a quem Wagner e seu grupo fazem oposição.

No maior município da Região Norte do Estado, quem comanda a legenda é o também deputado federal Moses Rodrigues e o pai dele, empresário Oscar Rodrigues.

Moses migrou para o União Brasil no fim da janela partidária, após deixar o MDB e já é um dos favoritos na disputa das vagas para a Câmara Federal.

O evento, que ocorrerá na sede da Universidade Uninta, às 9h, vai reunir lideranças de toda a região e servirá para que o partido faça novas filiações de olho no pleito de outubro.

10 encontros regionais devem ser realizados pelas lideranças do União Brasil no Ceará

O objetivo é dar mais capilaridade, tendo em vista que a legenda foi criada recentemente.

Foco na sucessão

As lideranças estão de olho também, evidentemente, na sucessão estadual. Capitão Wagner é o pré-candidato do União Brasil ao governo do Estado, em oposição ao grupo político que estar no Poder. Ele tenta atrair mais partidos para aliança além de alguns já próximos como o Podemos.

Ele tenta atrair o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para a aliança, mas o partido ainda considera possibilidade de candidatura própria no Estado. De uma forma ou de outra, o União Brasil, maior partido em representação na Câmara dos Deputados, dará a Capitão Wagner um suporte considerável de tempo de propaganda em rádio e TV, que pode ser estratégico para a candidatura dele.

Nas disputas ao Legislativo, a expectativa é que o partido consiga eleger no Ceará boas bancadas na Câmara e na Assembleia. Na eleição ao Legislativo Federal, inclusive, um dos favoritos é Moses Rodrigues, o anfitrião do evento deste sábado.