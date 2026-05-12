Chagas Vieira diz abrir mão de candidatura em nome de aliados: 'prioridade é Elmano e Lula'

O ex-secretário da Casa Civil do governo do Estado, Chagas Vieira (PDT), afirmou, em contato com esta Coluna, nesta terça-feira (12), que sua prioridade é a eleição de Elmano e Lula e que, neste momento, a ‘tendência maior’ é de não ser candidato nestas eleições, apesar da recente filiação partidária.

Chagas se desincompatibilizou do cargo no governo dentro do prazo determinado pela Legislação para aqueles que desejam ser candidatos em 2026 e, também na reta final da janela, confirmou filiação ao PDT, o que aumentou os rumores sobre uma candidatura dele, que é homem de confiança do comando governista.

“Nunca teve imposição de candidatura. Ao contrário, minha prioridade é ajudar na eleição do presidente Lula e do governador Elmano. Eu tenho outras formas de ajudar e minha prioridade é essa”, declarou, ao acrescentar: “abro mão de boa (de qualquer candidatura) para contemplar nossos aliados”.

O ex-secretário disse que já comunicou a Camilo, Elmano e Evandro de sua disposição em eventual disputa de vagas em nome de uma composição com partidos aliados.

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Mais nomes do que vagas

Na reta final da pré-campanha, o grupo governista tem mais nomes do que vagas na chapa majoritária e terá aliados a contemplar como PSB, PSD, MDB e Republicanos, além do PDT de Chagas Vieira.

A definição sobre os candidatos deve acontecer até 5 de agosto, data final para a realização das convenções partidárias.