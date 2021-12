Casos de Covid-19 têm salto no Ceará e poder de contaminação sugere variante ômicron, diz Cabeto

Ex-secretário de Saúde do Estado, o médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, destaca, com base nos dados fornecidos por laboratórios privados aos quais teve acesso, que, nos últimos 15 dias, a taxa de positividade nos exames para a Covid-19 no Ceará saltou de cerca de 1 a 3% para até 30% .