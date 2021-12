Contaminação do presidente da Assembleia com Covid-19 gera alerta para casos neste fim de ano

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Evandro Leitão (PDT) testou positivo para a Covid-19 e está isolado, se recuperando bem, segundo comunicado feito no fim da manhã desta quarta-feira (29). O parlamentar começou a sentir os sintomas gripais no último fim de semana e, desde então, desmarcou compromissos públicos para ficar em tratamento.

O caso do presidente da Assembleia reflete o novo momento da Covid-19 no Ceará e, evidentemente, no Brasil. Uma nova onda de casos está ganhando corpo, inclusive entre pessoas que estão vacinadas com as duas doses da vacina, algumas tendo tomado inclusive a dose de reforço.

Leia mais Metro Ceará registra 3 casos confirmados de coinfecção por influenza e Covid-19; entenda o que é

Nas redes sociais, Evandro Leitão disse estar “isolado e em recuperação”. O presidente do Legislativo fez ainda um apelo para conter a proliferação do vírus. “Faço um apelo para que todos se protejam nas festas de fim de ano, com uso de máscaras e sem aglomeração”, declarou o parlamentar.

Testei positivo para Covid-19. Estou bem, devidamente isolado e em recuperação. Faço um apelo para que todos se protejam nas festas de fim de ano, com uso máscaras e sem aglomerações. Devemos manter os cuidados nesta pandemia, que precisa continuar a ser enfrentada. — Evandro Leitão (@EvandroLeitao) December 29, 2021

Assim como os caso da Covid-19, o Ceará enfrenta também diversos casos de contaminação por gripe, que já está gerando impacto no atendimento na rede de saúde pública e privada.

Observação médica

Esta coluna tem conversado frequentemente com médicos que estão na linha de frente do combate à pandemia. Até o momento, a avaliação é cautela em relação a nova onda de casos.

Parcialmente, alguns relatam que os pacientes com esquema vacinal completo ou já com a terceira dose da vacina, na ampla maioria, têm apenas os sintomas mais leves da Covid-19.

O crescimento dos casos é suficiente alerta para que todos evitem aglomerações e mantenham as medidas sanitárias recomendadas como o uso de máscaras.

Sesa monitora a situação

Fontes da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) informam que a maior preocupação neste momento é com a influenza, mas os casos de Covid-19 também estão sendo avaliados. Os casos de procura da rede pública e privada para tratar sintomas gripais dispararam em 16 estados brasileiros.

A situação merece atenção por parte da população para a manutenção das medidas sanitérias e reforça a necessidade de vacinação, destaca a fonte.