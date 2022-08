Camilo Santana e Roberto Cláudio iniciam estratégia para mostrar que são adversários nesta campanha

Na última terça-feira (9), o ex-governador Camilo Santana (PT) fez uma postagem em suas redes sociais rebatendo críticas do candidato do PDT ao governo Roberto Cláudio. Os dois eram aliados até junho passado, quando os partidos resolveram ir para o embate nas urnas. Nos bastidores, o clima esquentou há meses, mas agora, na campanha eleitoral, os dois lados já iniciaram uma ofensiva para mostrar ao eleitor que estão mesmo em lados opostos.

Aliados desde 2006 com a eleição de Cid Gomes ao governo do Estado, PDT e PT deram sequência à aliança com a indicação de Santana ao governo em 2014 e 1018. Neste ano, o embate interno entre Roberto Cláudio e Izolda Cela levou a coalizão governista a se desfazer.