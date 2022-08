TSE mantém decisão de Lewandowski e PP segue em coligação com o PT no Ceará

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o partido Progressistas (PP) na coligação com o PT para a eleição estadual no Ceará. A decisão foi em julgamento de um recurso apresentado pela direção nacional do partido, após o comando estadual do PP conseguir uma liminar para seguir a coligação que tem Elmano de Freitas como candidato. O placar final foi de 4 x 2 a favor do diretório estadual da legenda.

O comando nacional da sigla resolveu anular parte da convenção que declarava apoio no Estado ao candidato petista, mas na justiça, a situação foi revertida.

O diretório estadual da legenda recorreu ao TSE e conseguiu uma liminar, que se confirma agora em plenário. Ainda cabe recurso ao STF, mas a decisão na Corte Superior Eleitoral fortalece a tese do comando local, conduzido pelo deputado federal AJ Albuquerque e o deputado estadual Zezinho Albuquerque.

O entendimento beneficia a chapa petista principalmente no que diz respeito ao tempo de rádio e TV. A coligação conta com os seguintes partidos: PT, MDB, PP, SD, PV, PCdoB, Pros, Psol, Rede. O caso do PROS ainda também está sub judice.