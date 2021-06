Camilo Santana defende investigação sobre suspeitas em compra de vacinas pelo Governo Federal

O governador Camilo Santana defendeu, nesta quarta-feira (30), em entrevista aos veículos do Sistema Verdes Mares, que as denúncias contra o governo federal em relação à compra de vacinas que eclodiram nos últimos dias precisam ser investigadas pela CPI da Pandemia no Senado. Para o governador, as possíveis omissões e o atraso nas vacinas demandam uma resposta para a população brasileira.

Camilo Santana Governador do Ceará "Toda investigação é importante em todas as esferas para avaliar não só decisões em relação a esse enfrentamento (da pandemia), até porque tivemos aí mais de 500 mil mortes no Brasil, o atraso na vacinação e compra de vacina. Qualquer denúncia de corrupção deve ser investigada, avaliada... Se houver comprovação, as pessoas devem ser punidas. Isso é o que eu defendo".

Camilo voltou a defender a importância da própria CPI. “Espaço importante para a população compreender e investigar as omissões. Infelizmente, a maior autoridade do país negou a pandemia e negou as vacinas. Chegou a dizer que quem tomasse vacina iria virar jacaré”, criticou.

Na avaliação do chefe do Executivo estadual, nos piores momento da crise de saúde pública, enquanto governadores e prefeitos sofriam o desgaste de ser obrigado a impor regras de circulação de pessoas e fechamento das atividades econômicas. “Enquanto estávamos orientando a população e tomando ações impopulares, mas necessárias, o presidente estava fazendo o contrário: promovendo aglomerações e incentivando o não uso de máscaras”.