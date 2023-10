Câmara tem dificuldade de notificar prefeito de Tianguá; MP cobra providências

A população de Tianguá, na Ibiapaba, assiste a um impasse que ainda está sem solução em relação à Prefeitura do Município. A Câmara Municipal abriu uma comissão processante para discutir o afastamento do gestor, mas não conseguiu notificar o prefeito Luiz Menezes. Desta forma, a notificação sobre o procedimento foi feito por edital.

O prefeito, mostrou essa coluna, enfrenta graves problemas de saúde e, segundo os vereadores, está ausente do Município desde o dia 15 de setembro passado. Pela Lei Orgânica do Município, o gestor só pode ficar 15 dias afora do município sem pedido formal ao Legislativo.

Neste sentido, inclusive, o Ministério Público Estadual notificou a Câmara sobre a ausência do prefeito por prazo superior ao determinado por lei e solicitou providências.

Diante da ausência e das constantes polêmicas sobre o estado de saúde do Prefeito, situação que se arrasta desde o início do ano, a Câmara aprovou a criação de uma comissão para analisar o afastamento do gestor. Após a notificação, começam os trabalhos.

Os vereadores poderão afastar o prefeito das funções e darem posse ao vice-prefeito, assim como ocorreu no caso de Limoeiro do Norte.

A gestão municipal, entretanto, nega qualquer irregularidade e diz que o prefeito segue gerindo o Município.