Vereadores de Tianguá tentam abrir processo de afastamento do prefeito Luiz Menezes

Vereadores do município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, estão se articulando para tentar abrir um processo de afastamento do prefeito da cidade, Luiz Menezes (PSD). Segundo informações dos parlamentares, o gestor estaria ausente do município desde o dia 15 de setembro, totalizando um período superior a 15 dias, o que exige aval do Legislativo.

Esta coluna mostrou, na última terça-feira (3), que o prefeito está internado há mais de 10 dias na UTI de um hospital privado de Fortaleza, e esse fato tem gerado novas especulações políticas sobre o estado de saúde do prefeito.

O tema ganhou destaque no início deste ano. Desde meados do ano passado, Luiz Menezes enfrenta graves problemas de saúde. No início deste ano, vereadores chegaram a questionar a capacidade civil do gestor.

Desde então, a Polícia Civil investiga um caso de suposta falsificação de assinatura do prefeito em documentos públicos. Os vereadores de oposição alegam que secretários e até a esposa do prefeito estariam assinando documentos e administrando a cidade em seu lugar. A gestão, contudo, nega as acusações.

A oposição é, atualmente, minoria na Câmara Municipal de Tianguá. A maioria da base aliada dificulta as ações dos opositores ao cobrar informações sobre o estado de saúde do prefeito e também ao pedir providências sobre as frequentes ausências do gestor.

Esta coluna apurou, no entanto, que os seis vereadores de oposição estão tentando convencer colegas a iniciarem o processo de afastamento do gestor. Na sessão desta quinta-feira (5), o assunto deve entrar em pauta.