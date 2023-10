Internação do prefeito Luiz Menezes volta a gerar especulações políticas em Tianguá

No último dia 23 de setembro, este Jornal mostrou a situação difícil pela qual passava um grupo de 1.600 alunos da rede municipal de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, que tiveram o almoço nas escolas suspenso por falta de verbas, segundo alegação da Prefeitura. Neste episódio e em muitos outros, o prefeito eleito pela população em 2020, Luiz Menezes (PSD), não se manifestou. Ele está internado na Capital cearense.

O gestor, de 78 anos, enfrenta graves problemas de saúde que se intensificaram em 2022. Desde então, o clima de instabilidade política se instalou na Cidade gerando críticas de parte da população e embates na Câmara Municipal, entre os vereadores.

Opositores do prefeito apontam uma possível incapacidade civil do gestor para comandar os atos da Prefeitura, o que membros da gestão municipal negam.

As especulações sobre o estado de saúde do prefeito se intensificaram nos últimos dias, desde que ele foi internado, em Fortaleza, em um hospital da rede privada. Luiz Menezes está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há mais de 10 dias, conforme apurou esta Coluna.

Desde o mês passado, boatos circulam pela cidade até de que o prefeito teria falecido. Um dos boatos acabou sendo desmentido por um dos filhos de Luiz Menezes, conforme mostrou o Diário do Nordeste na última sexta-feira, dia 29.

Vereadores de movimentam

Vereadores de oposição, que são minoria na Câmara Municipal do Município, tentam reunir documentos para apresentar um pedido de afastamento do Prefeito ao Legislativo. Um dos documentos assinado pelo prefeito data do dia 28 de setembro, em que o gestor já estaria internado. A suspeita é que outras pessoas estariam assinando os documentos pelo gestor.

Esta suspeita no município, entretanto, não é nova. Na Delegacia Regional de Tianguá foi aberto um inquérito ainda no primeiro semestre desse ano para analisar uma possível falsificação de assinatura do gestor. À época, a Prefeitura Municipal de Tianguá, por meio de nota, negou as acusações.

Nas redes sociais, o último vídeo em que o prefeito aparece se dirigindo à população e falando é de julho deste ano, no aniversário da Cidade. Segundo vereadores, ele está fora de Tianguá desde 15 de setembro, o que já fere a Lei Orgânica do Município.