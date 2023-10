Sob pressão, Câmara de Limoeiro do Norte se apressa aprovar licença e passar prefeitura à vice

Sob pressão da sociedade, da imprensa e do Ministério Público, a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte se apressa para aprovar uma licença pedida pelo prefeito José Maria Lucena (PSB). A sessão para análise do pedido será realizada em pleno feriado de 12 de outubro, às 8h30 da manhã, um dia depois de receber a solicitação. Após a aprovação, tomará posse a vice-prefeita Dilmara Amaral (PDT) como gestora do município pelos próximos 120 dias.

A situação no Município estava insustentável após meses de ausência do prefeito. Ele enfrenta graves problemas de saúde e está em permanente tratamento médico na Capital cearense.

Esta coluna acompanha o caso desde março deste ano, quando a situação começou a ficar mais visível. Desde então, vereadores de oposição apresentaram proposições para tentar convocar o gestor e até pedindo o afastamento dele. Todas as tentativas foram sem sucesso por conta da base aliada com maioria na Casa.

O Ministério Público, desde então, enfrenta uma verdadeira saga para tentar notificar o prefeito, ouvi-lo e ter a certeza de que ele está, de fato, no comando da Prefeitura. Sem respostas convincentes, o órgão resolveu apertar o cerco.

Os trabalhos renderam ao menos duas ações judiciais: uma para investigar uma suposta usurpação da função pública e outra por improbidade administrativa.

Sob pressão após as constantes denúncias e contando com a conivência dos vereadores da base aliada, o prefeito pede licença do cargo. O cenário em que a vice-prefeita assumirá a gestão é de incerteza.