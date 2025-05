Assembleia: 'Café com a oposição' discute Saúde com presença do médico Dr. Cabeto Cabeto foi secretário de Saúde do Estado no governo Camilo Santana, mas se tornou um crítico da atual política sanitária

Escrito por Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br 27 de Maio de 2025 - 15:52 (Atualizado às 17:30)