Após desgastes da taxa do Lixo, Sarto dá boas notícias e sinaliza para novo ritmo de gestão

O prefeito José Sarto (PDT) está tendo que administrar, no fim de seu segundo ano de mandato, uma crise que gera insatisfação na sociedade e inquietação em sua base aliada: a taxa do lixo. Entretanto, na entrevista concedida na manhã desta quinta-feira (29), ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, o prefeito deu todos os sinais de que quer entrar em 2023 com decisões arrojadas e anúncios de boas notícias.

Até para falar do tema delicado da criação do novo tributo, o prefeito revelou dados, comparou com outras capitais brasileiras -a maioria das quais já cobra o serviço - e argumentou a necessidade do novo tributo. Fez até mesmo um mea-culpa ao reconhecer que o projeto amplo de novo tratamento dos resíduos sólidos, que não envolve apenas a taxa do lixo, pode não ter recebido o debate adequado na sociedade.

Mais do que isso, o prefeito anunciou que a passagem de ônibus em Fortaleza não terá aumento em 2023 e que uma equipe de técnicos está debruçada na ideia de conceder passe livre no transporte público municipal para estudantes, inicialmente.

Sarto tem evitado falar em reeleição - ele pode concorrer a um novo mandato em 2024. Só que até para falar de política, o prefeito usou um tom mais incisivo, ao destacar que foi uma falha da “diplomacia política” o rompimento entre PT e PDT nas últimas eleições. Fez acenos ao governador Elmano de Freitas de quem pretende ser parceiro do ponto de vista administrativo na Capital.

Por duas vezes, citou que já cumpriu 64% de seu plano de governo, antes da metade da gestão.

No comando da Capital, Sarto terá desafios pela frente. Não são poucos. E a superação desses percalços será decisivo para saber como chegará a 2024, o ano da eleição.