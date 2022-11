Apesar de apoio no 2º turno, Tasso defende PSDB fora do governo e da base de apoio a Lula

Um dos primeiros grandes nomes do PSDB a anunciar apoio a Lula no segundo turno, o senador cearense Tasso Jereissati defende que, apesar deste alinhamento na eleição, o partido não deve ocupar cargos no governo e nem integrar a base de apoio a Lula no Congresso Nacional. O momento, para ele, é de “transição radical” no PSDB, que caiu no número de deputados federais eleitos, mas fez três governadores.