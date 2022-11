Em meio a especulações sobre Ministério, Izolda tem desafio estratégico para o Ceará na COP27

A governadora Izolda Cela está no Egito para participar da COP-27, o maior encontro mundial de combate às mudanças climáticas, organizado pela ONU. Izolda se encaminha para o fim do seu mandato de governadora e tem o nome citado em articulações nacionais que podem levá-la a ser ministra da Educação de Lula. Entretanto, a participação dela no evento do Egito poderá fortalecer a visão que o mundo terá sobre o protagonismo do Ceará e do Brasil no hub de hidrogênio verde (H2V).

O principal recado do Ceará no evento deve ser o compromisso com o fortalecimento da matriz energética de baixo carbono e as condições propícias no Estado para a geração do hidrogênio verde, que envolvem alguns fatores, fundamentalmente.

Entre esses argumentos estão o grande potencial de geração de energias renováveis como eólica e solar, a presença da Zona de Processamento de Exportações na região do Complexo do Pecém e a proximidade do Ceará com os Estados Unidos e a Europa, um facilitador da questão da logística para o transporte do combustível.

Leia mais Inácio Aguiar A atuação de Eunício Oliveira e Renan Calheiros para sugerir a Lula um 'plano B' à PEC da Transição Inácio Aguiar Equipe de transição indicada por Elmano tem Eudoro Santana, filha de Izolda e nomes ligados ao PT Até o momento, o Estado do Ceará tem mais de 20 protocolos de intenção assinados com empresas para a instalação de plantas de hidrogênio do Estado. O cenário é apontado como promissor para o Estado pelos especialistas da área energética. A presença de lideranças locais em eventos como este são centrais para a estratégia de atração de novos investimentos.

De olho em Brasília

Além de Izolda Cela, quem deve estar na COP-27 é o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois, entretanto, não devem se encontrar, por estarem no Egito em períodos diferentes.

Nas especulações acerca da montagem da nova equipe ministerial, está ganhando força, em Brasília, o nome da governadora cearense para assumir o Ministério da Educação no novo governo.

Além da proximidade com o senador eleito Camilo Santana (PT), também especulado para os ministérios, Izolda é vista por parlamentares e especialistas em Educação como um nome com os requisitos para a Pasta, uma das mais estratégicas do Governo Federal.

Izolda foi secretária de Educação em Sobral, no Interior. Posteriormente, levou a experiência exitosa do projeto da Cidade para o Estado. Em seguida, virou vice-governadora e governadora do Estado.

A experiência no Município, no Estado e os resultados da política pública da área no Ceará fortalece o nome dela para o cargo. A governadora, entretanto, até agora, tem evitado falar no assunto.