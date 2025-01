Alta nos alimentos e desgaste político: Lula enfrenta pior momento desde o início do mandato

O governo Lula enfrenta o início de semana mais desafiador desde o início de seu terceiro mandato, em janeiro de 2023. A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda (27), acendeu um alerta no Planalto ao mostrar que, pela primeira vez, a desaprovação (49%) do governo supera a aprovação (47%). Esse dado reflete um momento de múltiplas crises, com impactos diretos na percepção popular, marcada por dificuldades econômicas, políticas e de comunicação.

A crise com maior impacto imediato na população é o aumento no preço dos alimentos. A alta tem pressionado o bolso dos brasileiros, especialmente das classes mais vulneráveis.

A percepção de inação ganhou força na semana passada, quando o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu uma declaração truncada que abriu espaço para especulações sobre uma possível interferência estatal no preço dos alimentos, o que desestabilizou ainda mais os mercados.

Recuo no caso do Pix

Outro ponto crítico foi a mudança no Pix, que gerou forte repercussão negativa. Anunciada como uma medida para facilitar o controle sobre grandes movimentações financeiras, a mudança foi alvo de uma onda de desinformação nas redes sociais e críticas ferozes da oposição, que acusou o governo de querer "taxar o povo". A pressão obrigou o Planalto a recuar, em um movimento que expôs falhas na comunicação governamental e ampliou a percepção de fragilidade diante da opinião pública.

Dólar e juros em alta

A situação econômica também não colabora. A alta do dólar e dos juros têm impactos diretos nos preços de produtos básicos e no custo de vida, o que aprofunda a insatisfação popular. Além disso, essas condições complicam o ambiente para investimentos, enfraquecendo o mercado interno e as perspectivas de crescimento.

O governo tem dificuldades em criar uma agenda que dialogue com o mercado – que mantém uma certa má vontade – e a população, mantendo o equilíbrio necessário para enfrentar tais desafios.

Relações políticas frágeis

No campo político, o Planalto sofre com a posição frágil no Congresso Nacional, onde encontra grande dificuldade para avançar com pautas essenciais. A falta de uma base consolidada inviabiliza reformas estruturantes e medidas capazes de acalmar os mercados e melhorar a percepção da gestão.

O Congresso hostil não apenas limita a capacidade de ação do Executivo, mas também contribui para a construção de narrativas da oposição, que explora os erros do governo e amplia as críticas em momentos de crise.

Eleição 2026 já no horizonte

Esse cenário de múltiplos desafios cobra respostas rápidas e assertivas do governo Lula. A combinação de crises econômicas, políticas e de comunicação exige uma reavaliação urgente das estratégias adotadas até agora.

A desaprovação crescente e a instabilidade no mercado lançam dúvidas sobre a capacidade do governo de retomar a confiança da população e se colocar em posição competitiva para as eleições de 2026. A imprensa já começa a trazer informações de que o presidente pode até não ser candidato.